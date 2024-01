Umstände unklar Polizei entdeckt totes Kind in Auto in Brandenburg – Mutter lebt

Grausamer Fund auf einem Waldweg in Brandenburg: In einem Auto in Mittenwalde hat die Polizei in der Nacht zum Montag ein totes Kind entdeckt. Das teilte ein Polizeisprecher am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde auch die Mutter des Kindes in dem Auto gefunden. Sie war demnach am Leben und wurde medizinisch betreut, wie der Sprecher sagte.