Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen Neun Schüler aus Brandenburg mit Vergiftungsanzeichen im Krankenhaus

Vermutlich wegen ausgetretener Faulgase aus einem Abwasserrohr an einer Schule im brandenburgischen Ahrensfelde sind neun Kinder in Krankenhäuser gebracht worden. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Barnim der Nachrichtenagentur dpa am Mittwochmittag. Sie litten unter Übelkeit und Erbrechen sowie Kopfschmerzen. Die Symptome traten bei den betroffenen Kindern zeitgleich auf. Ob es sich tatsächlich um Anzeichen einer Vergiftung handelte, wie die Feuerwehr früh am Morgen gesagt hatte, sei dem Sprecher zufolge unklar.