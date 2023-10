Erpressungsversuch in Brandenburg Nackter Angler fällt auf betrügerischen Erotik-Chat rein

Ein Mann ist beim Angeln im Nordwesten Brandenburgs Opfer eines betrügerischen Erotik-Chats mit Nacktbildern geworden. Der 35-Jährige war an einer Badestelle in Karstädt-Garlin nördlich von Wittenberge angeln, als er über soziale Medien angeschrieben und zu einem Videochat überredet wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann zog sich dabei nackt aus. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die Bilder wurden heimlich aufgezeichnet. Denn es handelt sich demnach um eine Betrugsmasche.