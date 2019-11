Brandanschlag in Mecklenburg-Vorpommern : Täter zünden Autos vor Polizeiwache in Stralsund an

Täter zünden Autos vor Polizeiwache in Stralsund an

Brandanschlag in Mecklenburg-Vorpommern

Eines der zerstörten Autos wird am Morgen nach dem Brandanschlag abtransportiert. Foto: dpa/Stefan Sauer

Neubrandenburg Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, warfen Unbekannte Brandsätze auf die Fahrzeuge. Ein Streifenwagen und zwei Privatautos von Polizisten wurden demnach "vollständig beschädigt".

Auf mehrere Autos vor dem Polizeihauptrevier in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Nacht zum Dienstag ein Brandanschlag verübt worden. Verletzt wurde niemand.