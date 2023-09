Rund 32 Jahre nach Tat in Saarlouis Verteidigung fordert viereinhalb Jahre Haft für Anschlag auf Flüchtlingsheim

St. soll zum damaligen Zeitpunkt eine herausragende Rolle in der regionalen Skinheadszene gespielt haben. Er habe in einem Gespräch verdeutlicht, dass er eine Begehung eines Anschlags auf ein Flüchtlingsheim wie in Ostdeutschland auch in Saarlouis gut heiße. Davon soll S. bestärkt worden sein. St. wurde im Juni festgenommen.