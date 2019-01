Vor der kanadischen Küste: Brand auf deutschem Containerschiff auf dem Atlantik

Hamburg Auf der „Yantian Express“ brennen mehrere Container. Das Ausmaß des Schadens ist noch unklar. Die Löscharbeiten mussten unterbrochen werden.

Auf dem Containerschiff „Yantian Express“ der deutschen Reederei Hapag-Lloyd ist auf hoher See ein Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am Donnerstag von einem Container auf Deck ausgegangen und habe auf weitere Container übergegriffen, teilte die Reederei am Freitag in Hamburg mit. Die unmittelbar eingeleiteten Löscharbeiten hätten wegen schlechten Wetters eingestellt werden müssen. Die acht Offiziere und 15 Seeleute an Bord seien unverletzt.