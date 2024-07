Mysteriöser Brandfall in Altdorf Leiche von 88-Jährigem identifiziert - Ehefrau immer noch vermisst

Bei der identigzizierten Leiche handle sich um den 88 Jahre alten Bewohner des Hauses in der Gemeinde Altdorf, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag in Nürnberg mit. Weiter keine Spur gibt es demnach von der 82 Jahre alten Frau des Manns - auch Leichenspürhunde fanden keine Hinweise.