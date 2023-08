In Zeiten des Klimawandels Muss man sich für den eigenen Pool schämen?

Nun müssen die Poolbesitzer bald wieder das Wasser ablassen – eines der Probleme, das man sich als privater Mini-Freibadbetreiber einhandelt. Und obwohl der Sommer in Deutschland unzuverlässig ist, lockt es immer mehr Menschen, sich immer voluminösere Becken aufzustellen. Auch wenn eigentlich kaum Platz dafür ist. Auch wenn die Kinder schnell die Nase voll haben vom Rumgeplansche auf engem Raum. Wasser am Haus zu haben, auf die blaue Fläche zu gucken, sie mit Holzplanken, Blumen, Palmen einzurahmen und sich ein kleines Südseeparadies zu schaffen, bleibt für viele verlockend. Wenn die Hitze wirklich drückend wird, kann man ihr entkommen. Jederzeit, ohne Eintritt und Öffnungszeiten. Ohne Randale irgendwelcher Halbstarker. Man kann sich auch auf kleiner Fläche treiben lassen, in Flamingo-Luftreifen Cocktails schlürfen, zu Pool-Parties einladen. Wie im Film. Wie in den Videos in den digitalen Netzwerken, in denen Wohlhabende aus ihren Luxusimmobilien grüßen. Der Pool daheim ist Nachahmung und Teilhabe. Das exklusive Immobilienaccessoire ist im Massenkonsum angekommen. Zur Not kommt das Ding eben in den Schrebergarten.