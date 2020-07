Evakuierungen und Polizeieinsätze : Bombendrohungen gegen mehrere Gerichte

Berlin Immer wieder werden Gerichte und andere Behörden zum Ziel von Bombendrohungen. Nun war die Justiz in gleich mehreren deutschen Städten betroffen.

Bombendrohungen gegen Gerichtsgebäude haben am Dienstag in mehreren deutschen Städten zu Polizeieinsätzen geführt. Betroffen waren nach ersten Meldungen Baden-Baden, Bochum, Chemnitz, Erfurt, Essen, Karlsruhe, Lübeck, Mainz und Wolfsburg. Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz; einige Gebäude wurden zeitweise geräumt. In Hanau wurde - ebenfalls nach einer Bombendrohung - das Gebäude der Bundesagentur für Arbeit evakuiert. Verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden.