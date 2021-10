Vermisste Julia im Böhmerwald gefunden : „Da sind auch beim einen oder anderen Tränchen geflossen“

Seit Sonntag suchte das Einsatzteam das 8-jährige Mädchen aus Berlin, Julia, im Grenzgebiet an der deutsch-tschechischen Grenze. Nun ist sie bei dem Ort Ceska Kubice gefunden worden. Foto: dpa/Daniel Vogl

Waldmünchen/Cerchov Für die Eltern muss es ein Martyrium gewesen sein. Ihre kleine Tochter bleibt zwei Nächte im dunklen Böhmerwald verschwunden. Dann endlich kommt die erlösende Nachricht.

Was für ein Horror - und was für ein glückliches Ende: Seit Sonntagnachmittag wurde die acht Jahre alte Julia aus Berlin im Böhmerwald vermisst, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im felsigen, dicht bewachsenen Gelände. Nach fast zwei Tagen und zwei dunklen, kalten Nächten dann am Dienstag gegen 14 Uhr die frohe Nachricht der Polizei: Julia ist wieder da. Ein tschechischer Förster hatte sie gefunden.