Kampf der „Sturköpfe“ Auto- und Radfahrer blockieren sich 45 Minuten lang gegenseitig

„Keiner will nachgeben“ - so umschreibt die Polizei einen Verkehrskonflikt zweier Sturköpfe in Böhl-Iggelheim in der Nähe von Mannheim (Rheinland-Pfalz). Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, waren sich ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer und ein 55 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend offensichtlich an der Engstelle einer Straße begegnet. Weil keiner von beiden ausweichen wollte, verharrten die zwei Männer nach Darstellung der Polizei fast eine dreiviertel Stunde lang in derselben Position.