Tragischer Fall : Jugendlicher ruft Polizei an und gesteht Mord an Mutter und Großmutter

In Böblingen hat ein Teenager Mutter und Großmutter getötet. Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens transportieren die Leichen aus dem Haus. Foto: dpa/Dettenmeyer

Böblingen Tragödie in Böblingen: In der Stadt in Baden-Württemberg hat ein Teenager seine Mutter und seine Großmutter getötet.

Ein 17-Jähriger soll in Böblingen nahe Stuttgart seine Mutter und seine Großmutter getötet haben. Der Jugendliche habe in der Nacht zum Dienstag selbst die Polizei gerufen und gesagt, er habe die Frauen umgebracht, sagte ein Polizeisprecher.

In der Wohnung der Familie seien dann die leblosen Frauen gefunden worden. Der Jugendliche ließ sich demnach widerstandslos festnehmen.



Wie die „Bild“ berichtet, soll der Teenager mit einem Messer seine Mutter (38) und Großmutter (61) getötet haben. Er wird noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Grund für die Tat ist noch unklar.

(mja/dpa)