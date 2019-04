Von Schießtraining bis Social Media : Bodyguard packt aus - so ist der Alltag als Personenschützer

München Trägt ein Bodyguard meist Anzug und Sonnenbrille? Ist er immer nah dran an den Promis und am roten Teppich? Ein Personenschützer erzählt, wie der Alltag läuft - und worauf es ankommt.

Weidenauer Personenschutz in der Privatwirtschaft ist zu großen Teilen Know-how in den Bereichen Risiko- und Krisenmanagement, Strategie und breites Wissen etwa über IT-Sicherheit und Social Media. Für den potenziellen Entführer und Erpresser sind Facebook, Instagram und Co. hervorragende Tools, um Straftaten vorzubereiten. Beispielsweise dann, wenn Kinder und Jugendliche unreflektiert mitteilen, dass sie gerade zum Reitunterricht oder Golfplatz gehen. Eine eigens für uns tätige Kinder- und Jugendpsychologin beispielsweise trainiert bei uns gemeinsam mit unseren IT-Experten mit dem Nachwuchs der Kunden den richtigen Umgang.

Personenschutz bedeutet also gar nicht, dass ständig ein Bodyguard in der Nähe eines schwerreichen Unternehmers ist?

Weidenauer Die allermeisten Kunden wollen nicht, dass deren privates oder geschäftliches Umfeld operative und somit personelle Schutzmaßnahmen wahrnimmt. Unser Schwerpunkt liegt auf Zurückhaltung und Diskretion. Wenn beispielsweise ein Kunde in einer fremden Stadt in die Oper oder zum Abendessen geht, ist ein Personenschützer zwar immer in der Nähe, läuft aber nicht klischeehaft nebenher. Diese Art und Weise beeinflusst das subjektive Lebensgefühl der Kunden in geringstmöglichem Maß. Personenschutz bedeutet nicht nur Manpower auf der Straße. Sondern zu 70 Prozent strategische Kompetenz im Bereich des familiären Sicherheitsmanagements.