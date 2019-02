Ganztägiger Warnstreik durch Bodenpersonal: Am Hamburger Flughafen drohen Chaos und Flugausfälle

Am Hamburger Flughafen findet am Montag ein ganztägiger Warnstreik statt. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hamburg Reisende sollen möglichst nur Handgepäck mitbringen und viel Zeit einplanen: Am Hamburger Airport soll ganztägig gestreikt werden. Vom Flughafen kommt scharfe Kritik.

Am Flughafen Hamburg hat am Montag ein Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. "Wir sind zur Stunde noch in der Sammelphase und können noch nicht genau sagen, wie viele Kollegen die Arbeit niederlegen", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am frühen Morgen.