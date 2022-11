Totale Mondfinsternis am Dienstag : So können Sie in NRW den Blutmond bewundern

So können Sie in NRW den Blutmond bewundern

Totale Mondfinsternis am Dienstag

Düsseldorf Am 8. November findet die zweite Mondfinsternis des Jahres statt. Auch über NRW wird der so genannte Blutmond zu sehen sein. Alle Infos zum Himmelsspektakel.

Wenn sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt, kommt es zu einem besonders faszinierenden Wetterphänomen - der Mondfinsternis. Um einen Blick auf den verdunkelten Mond in seinem mysteriösen Rot zu werfen, zieht es dann viele Menschen nach draußen oder ans Fenster. Am 8. November 2022 verfinstert sich der Mond erneut. Und auch wenn die Wetterbedingungen nicht optimal sind, können die Menschen in NRW mit etwas Glück einen Blick auf den Blutmond erhaschen.