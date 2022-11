Totale Mondfinsternis : Blutmond ist in NRW am Dienstag nicht zu sehen

Blutmond ist in NRW am Dienstag nicht zu sehen

Düsseldorf Der Blutmond ist ein seltenes Wetterphänomen. Interessierte müssen sich noch Jahre gedulden, bis sich das Spektakel wieder beobachten und fotografieren lässt. Heute haben die Menschen in NRW – entgegen einer früheren Meldung – leider Pech.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass am Dienstag (8. November) in NRW der Blutmond zu sehen ist. Auch einige andere Medien berichteten dies. Diese Angaben beruhten auf einem Missverständnis. In NRW ist an diesem Tag kein Blutmond zu sehen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.