Steakhaus-Unternehmer Sorgerechtsstreit kostete Block mehr als eine halbe Million Euro

Eine Sprecherin der Block-Gruppe hatte dazu erklärt: „In der familiären Angelegenheit kooperieren wir mit den Ermittlern in vollem Umfang und stellen die erbetenen Unterlagen zur Verfügung.“ Im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit in seiner Familie sah sich der Hamburger Unternehmer Eugen Block zuletzt vom Staat ungerecht behandelt. Die deutschen Behörden ließen es zu, dass sich seine Enkelkinder in Dänemark befinden, sagte der 83-jährige Steakhaus-Kettengründer Ende Mai bei der Eröffnung eines neuen Restaurants in der Hamburger Innenstadt.