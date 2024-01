Sorgerechtsstreit um Block-Kinder Durchsuchungen nach Entführung – Ermittlungen auch gegen Mutter

Die Kinder stammen aus einer früheren Beziehung Blocks. Sie waren in der Silvesternacht nach Angaben der dänischen Polizei während eines Aufenthalts bei ihrem Vater im dänischen Gravenstein in der Nähe der deutschen Grenze in eine Art Entführung von unbekannten Tätern in ein Auto gezwungen worden. Der Vater wurde demnach von den Verdächtigen während der Tat zu Boden gestoßen.