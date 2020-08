Betrunkener 28-Jähriger : Blinder Passagier auf Flixbus-Heck auf Berliner Autobahn gestoppt

Das von der Polizei Berlin zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen am Heck eines Flixbusses sitzenden Mann auf der A100. Foto: dpa/---

Berlin In Berlin ist ein blinder Passagier bei einem brenzligen Manöver auf der Stadtautobahn gestoppt worden – er hat sich unter anderem eine Anzeige wegen Schwarzfahrens eingehandelt.

Wie lange und warum der 28-Jährige dort saß, war unklar. Auch, wohin der Bus unterwegs war und was der Busfahrer dazu gesagt hat, war zunächst nicht bekannt. Ein Abschleppunternehmen brachte den Bus am frühen Mittwochnachmittag zum Stehen, wie die Polizei am Donnerstag schilderte. Das Foto machte der Abschleppdienst.