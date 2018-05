BKA-Bericht: Drogenkriminalität in Deutschland steigt weiter

Wiesbaden In Deutschland gibt es immer mehr Fälle von Rauschgiftkriminalität. Besonders viele Delikte verzeichnete das Bundeskriminalamt 2017 im Zusammenhang mit Cannabis und Kokain.

Die Rauschgiftkriminalität in Deutschland ist das siebte Jahr in Folge gestiegen. 2017 wurden insgesamt rund 330.580 Drogendelikte registriert, wie die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten.