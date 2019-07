Kasettenrekorder, Minidisc oder Faxgerät? : Mit diesen technischen Erfindungen können Kinder nichts mehr anfangen

Ein Faxgerät, früher wurde es häufig benutzt, heute gehört es schon fast in ein Museum. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Berlin Früher waren Faxgerät, Pager und Co. in fast allen Haushalten zu finden. Doch heute sind sie nicht mehr gefragt. Die Generation Smartphone kann daher mit einigen Neuheiten von früher nichts mehr anfangen.

Drei von zehn Jugendlichen haben laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom noch nie etwas von einem Faxgerät gehört. Unter den 10- bis 11-Jährigen ist der in Deutschland erfundene Meilenstein in der Bürokommunikation gerade einmal der Hälfte bekannt. Der Kassettenrekorder, der eigentlich fast vollständig aus dem Alltag verschwunden ist, hat es dagegen noch in das technische Geschichtswissen der Kinder und Jugendlichen geschafft: Nur 15 Prozent der Befragten können sich darunter gar nichts vorstellen.