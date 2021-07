Grube Messel in Hessen : Bislang unbekannte Vogelart bei Grabung gefunden

Frankfurt/Main Bei Arbeiten in der Grube Messel wurde ein Fossil einer bislang unbekannten Vogelart geborgen. Laut Wissenschaftlern handelt es sich dabei um einen „Ausnahmefund“.

Er ist etwa so groß wie eine Kohlmeise und für die Wissenschaftler des Senckenberg-Grabungsteams ein „Ausnahmefund“: Bei Arbeiten in der Grube Messel wurde aus den Ölschieferschichten ein Fossil einer bislang unbekannten Vogelart geborgen, berichtete eine Sprecherin am Mittwoch. Das Tier habe einen gebänderten Schwanz und einen kompakten, kurzen Schnabel. Insgesamt wurden den Angaben zufolge in der ersten Hälfte der Grabungssaison bislang 500 Funde gemacht – darunter sehr viele Insekten, Pflanzen und Fische, die im Herbst und Winter präpariert werden.