Kind über Nacht bei Null Grad draußen Zweijährige im Schlafanzug in Bingen vermisst

Nach mehreren Stunden erfolgloser Suche nach einem vermissten Kleinkind am Sonntag haben Rettungskräfte die Suchaktion in Bingen nahe der schwäbischen Alb am Montag fortgesetzt. Das zweijährige Mädchen hatte sein Elternhaus wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr im Schlafanzug verlasen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Wohnhaus der Familie befindet sich in Hitzkofen - einem Teilort von Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen - in unmittelbarer Nähe zum Fluss Lauchert. Dort hatten Taucher sofort am Sonntag gesucht - zunächst ohne Erfolg.