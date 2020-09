Bildungsbericht der OECD : Spitzenplatz in Forschung und Technik

Naturwissenschaftliche Studiengänge sind beliebt an deutschen Hochschulen, wie hier an der RWTH Aachen. Foto: RWTH Foto: Peter Winandy

Berlin Der aktuelle Bildungsbericht der OECD bescheinigt Deutschland gute Perspektiven, vor allem in den Naturwissenschaften. Insgesamt liegen die Ausgaben im Ländervergleich aber unter dem Durchschnitt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Hartleb

Gute Noten für berufliche Bildung und stark bei den naturwissenschaftlichen (MINT-) Fächern – so lautet, grob zusammengefasst, das Fazit des diesjährigen Bildungsberichts der OECD. „Bildung auf einen Blick“ titelt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre aktuelle Analyse. Damit ist der Schwerpunkt klar gesetzt: Die Studie nimmt jährlich Bildungssysteme in 37 OECD-Ländern plus neun weiteren Staaten unter die Lupe. Ein Überblick über die zentralen Ergebnisse:

Ausgaben

info Gesamtausgaben unter dem OECD-Schnitt Studie Die OECD untersucht seit 1996 jedes Jahr die Bildungssysteme und -ausgaben in 46 Staaten. Im aktuellen Bericht liegt der Schwerpunkt auf der höheren und akademischen Ausbildung. Info Weitere Informationen zum OECD-Bericht im Internet: www.bmbf.de

Das in weiten Teilen positive Gesamtbild der Studie drängt die vielleicht wichtigste Tatsache ein wenig in den Hintergrund: Bei den Bildungsausgaben insgesamt liegt Deutschland im Ländervergleich deutlich unter dem Durchschnitt. Insgesamt investiert das Land 4,2 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Bildung. Damit rangiert Deutschland im unteren Drittel. Der OECD-Mittelwert beträgt 5 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Berufliche Bildung

Die Berufsausbildung hat in Deutschland eine lange Tradition und bietet einen guten Einstieg ins Berufsleben. Das beschert uns im internationalen Vergleich ein hervorragendes Abschneiden: Die Perspektiven für junge Menschen mit einem beruflichen Abschluss sind in Deutschland so gut wie in fast keinem anderen OECD-Land. Die Beschäftigungsquote für die 25- bis 34-Jährigen mit mittlerer Qualifikation liegt mit 88 Prozent über dem OECD-Durchschnitt (82 Prozent).

Auch der Berufseinstieg gelingt in Deutschland vergleichsweise schnell. Gut 86 Prozent der beruflichen Absolventen mittlerer Qualifikation finden innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss einen Arbeitsplatz. Der Anteil junger Menschen ohne Bildung, Ausbildung oder Beschäftigung liegt bei den 20- bis 24-Jährigen hierzulande mit 8,8 Prozent unter dem OECD-Schnitt von 15,2 Prozent.

Bildung an Hochschulen

In Deutschland besuchen immer mehr Menschen eine Hochschule. Allerdings hapert es laut OECD an staatlicher Unterstützung. Die finanziellen Ausgaben stiegen nicht entsprechend. Laut Bericht ist zwischen 2010 und 2016 die Zahl der Studierenden zwar um 29 Prozent angestiegen. Die staatlichen Ausgaben wuchsen während dieser Zeit aber gerade einmal um 12 Prozent. Die Pro-Kopf-Ausgaben für einen Studenten liegen laut OECD demnach heute auf dem Stand von 2005.

Allerdings ist dies ein Klagen auf relativ hohem Niveau, denn mit 17.429 US-Dollar Ausgaben pro Studierendem liegt Deutschland im internationalen Vergleich noch über dem Durchschnitt von 15.556 US-Dollar.

MINT-Fächer

In Technik und Naturwissenschaften ist Deutschland sehr gut aufgestellt. In keinem anderen Vergleichsland ist der Abschluss in einem MINT-Fach so beliebt wie hier. MINT fasst Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammen. Mehr als ein Drittel aller Absolventen (Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen) erwarb 2018 einen Abschluss in einem MINT-Fach – das ist im OECD-Vergleich Spitze. Die Beschäftigungsquoten für MINT-Qualifizierte sind mit rund 90 Prozent hoch. Der gute Ruf in diesem Bereich hat sich herumgesprochen: Viele internationale Studierende kommen nach Deutschland, fast die Hälfte von ihnen studiert ein MINT-Fach.

Situation nach der Pandemie

Die gute berufliche Bildung in Deutschland könnte ein wesentlicher Schlüssel für die wirtschaftliche Erholungsphase nach der Pandemie sein, analysiert die OECD. In den kommenden 14 Jahren würden viele Jobs durch Automatisierung entfallen, sagt OECD-Vize-Generalsekretär Ludger Schuknecht. Dies seien hauptsächlich Tätigkeiten mit niedrigerem Qualifikationsprofil. Eine höhere berufliche und akademische Bildung werde daher künftig immer wichtiger. Kritisch bewertet die OECD die Auswirkungen der Krise auf die Schulen. Die Schließungen hätten in Deutschland durchschnittlich drei Wochen länger gedauert als im OECD-Mittel. Es seien große Lernverluste entstanden, die sich auch auf das spätere Lebenseinkommen der Corona-Generation auswirken könnten. Den Kleinsten im deutschen Bildungssystem attestiert die Studie übrigens einen „guten Start ins Leben“. Allerdings liegen hier nur die Besuchszahlen in Krippen und Kitas zugrunde, keine qualitativen Aspekte.

NRW Spitze in Sachen beruflicher Weiterbildung