Staub und Garweg LKA fahndet mit diesen Fotos nach früheren RAF-Terroristen

Das LKA Niedersachsen hatte 2018 Fotos von Tatorten veröffentlicht. Sie zeigen mutmaßlich die drei ehemaligen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub (63), Burkhard Garweg (49) und Daniela Klette (59). Foto von einem Tatort in einem Rewe in Hildesheim. Klette wurde mittlerweile in Berlin gefasst. Alle Infos dazu finden Sie hier.