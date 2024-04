Bilder Die Suche nach dem sechsjährigen Arian

Das Ortsschild des Ortsteils Elm der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme). Hier soll der sechsjährige Arian am Montag aus einem Wohngebiet verschwunden sein. Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass der Junge am Montagabend von einer privaten Überwachungskamera in seinem Wohngebiet gefilmt wurde.