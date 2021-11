Ehemaliger „Bild“-Chefredakteur : „Spiegel“ muss Artikel über Julian Reichelt offline nehmen

Hamburg Der „Spiegel“ darf seinen Artikel über den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt mit dem Titel „Vögeln, fördern, feuern“ nicht weiter im Netz lassen.

Grundlage sei ein Beschluss des Landgerichts Hamburg, wie eine Sprecherin des Nachrichtenmagazins am Freitag dem Evangelischen Pressedienst sagte. In dem im März veröffentlichten Beitrag hatte der „Spiegel“ über mutmaßlichen Machtmissbrauch in der „Bild“-Redaktion und insbesondere über das Verhalten Reichelts berichtet.