Nach „Bild“-Skandal : Springer-Mitarbeiter sollen Beziehungen in Belegschaft offenlegen

Berlin Der Axel-Springer-Verlag plant nach der Affäre um den früheren „Bild“-Chef Julian Reichelt strengere Regeln für alle Beschäftigten.

Demnach müssen künftig Liebesbeziehungen zwischen Managern oder Managerinnen und der Belegschaft intern offengelegt werden, wie ein Konzernsprecher am Dienstag sagte. Der Vorstand habe dies bereits im April beschlossen. Dies sei mitbestimmungspflichtig und deshalb sei man dazu in Gesprächen mit dem Betriebsrat, um eine Lösung zu finden. Konzernchef und Großaktionär Mathias Döpfner räumte ein, dass die Regeln für Beziehungen am Arbeitsplatz in den USA strenger seien. „Wir können keine doppelten Standards akzeptieren“, sagte Döpfner der „Financial Times“. Man werde eine globale Regel anwenden, die auf den angelsächsischen Standards basiere, weniger auf den „lockeren, niedrigeren europäischen Vorgaben“.