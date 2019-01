Beute bis heute nicht aufgetaucht: Millionenschwere Goldmünze gestohlen - Angeklagte schweigen vor Gericht

Berlin Knapp zwei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum haben sich die vier Angeklagten vor Gericht in Schweigen gehüllt. Von „Big Maple Leaf“ fehlt bis heute jede Spur.

Ein Verteidiger erklärte zu Beginn des Prozesses vor dem Landgericht Berlin am Donnerstag, die immensen Ermittlungen hätten keinen „einzigen durchgreifenden Beweis“ für eine Tatbeteiligung der Mandanten ergeben.

Die Verhandlung startete unter großem Andrang. Die 20- bis 24-jährigen Angeklagten, die in Freiheit sind, betraten den Saal durch ein Spalier von rund drei Dutzend Journalisten.

Die wagenradgroße Münze „Big Maple Leaf“ mit dem Bildnis von Königin Elizabeth II. und einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro war in der Nacht zum 27. März 2017 gestohlen worden. Die Beute ist bis heute nicht aufgetaucht. Ermittler vermuten, dass die Münze zerstückelt und verkauft wurde. Von „Big Maple Leaf“ hatte die Königlich-Kanadische Münzanstalt nur fünf Exemplare geprägt.

Drei der Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit gehören zu einer arabischstämmigen Berliner Großfamilie, die in der Vergangenheit immer wieder ins Visier polizeilicher Ermittlungen geraten war. Die beiden Brüder (20 und 24 Jahre) sowie ihr Cousin (20) sollen in der März-Nacht unbemerkt über ein Fenster in das Museum eingestiegen sein. Das Trio soll dann eine Vitrine zertrümmert haben.