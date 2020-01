„Big-Brother“-Kampagne will provozieren : Bewerbung der Fernsehshow mit NS-Symbolik? - Eine Medienwissenschaftlerin analysiert

Hamburg Das Reality-Format „Big Brother“ wird bald wieder über deutsche Bildschirme flackern. Die Bewerbung der Show mit NS-Symbolik wird stark kritisiert. Einer Medienwissenschaftlerin zufolge sei das „kein neuer Tabubruch“.

Eine umstrittene Werbekampagne von Sat.1 für die kommende „Big-Brother“-Staffel ist nach Einschätzung der Hamburger Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher eine bewusste Provokation, stellt aber keinen neuen Tabubruch dar. Der Sender habe bereits in der Vergangenheit mit NS-Symbolik für die Realityshow geworben und sei dafür zu Recht scharf kritisiert worden, sagte Bleicher am Montag dem Evangelischen Pressedienst. „Die Provokation ist Teil des Konzepts, um Aufmerksamkeit zu erregen“, erklärte sie.

Das gelte auch für andere Reality-Formate. So seien die nun bei „Big Brother“ kritisierten gelben Bewertungssterne auch schon in der als „Dschungelcamp“ bekannten RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ eingesetzt worden.

Sat.1 hatte am Wochenende einen Werbespot für die 13. „Big-Brother“-Staffel veröffentlicht, die am 10. Februar startet. Unter anderem wurden darin der Slogan „Wie viel ein Mensch wert ist, bestimmst Du“ und gelbe Sterne zur Bewertung der Kandidaten eingeblendet. In sozialen Medien wurde die Kampagne als geschichtsvergessen angeprangert, eine Nutzerin warf den Verantwortlichen vor, die Opfer des Nationalsozialismus zu verhöhnen. Einige Zuschauer fühlten sich nach eigenen Worten an die gelben Sterne erinnert, die Juden in der NS-Zeit tragen mussten. Auf Kritik stieß auch der Song zu der Staffel mit dem Titel „Follow the Leader“ („Folge dem Führer“).