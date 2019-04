Alkohol in Zahlen : Bierproduktion ist 2018 um zwei Prozent gestiegen

Berlin In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 184 Millionen Liter mehr Bier produziert als im Vorjahr. Experten führen das auf den langen Sommer zurück. Auch die Bierpreise sind stärker angestiegen als die Verbraucherpreise insgesamt.

Die Bierproduktion in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf rund 8,7 Milliarden Liter gestiegen. Das sind 184 Millionen Liter mehr als 2017, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Statistik-Experten führten den Anstieg auch auf den langen und heißen Sommer zurück.

Die Zahl der Brauereien stieg den Angaben zufolge im Jahresvergleich um 39 auf 1539. Davon waren allein 654 in Bayern ansässig, was einem Anteil von 42 Prozent entspricht. In Bayern wurde im Ländervergleich auch mit rund 2,4 Milliarden Litern das meiste Bier in Deutschland gebraut, vor Nordrhein-Westfalen mit rund zwei Milliarden Litern aus 155 Brauereien. Bei der Anzahl der Brauereien liegt allerdings Baden-Württemberg auf Platz zwei. Hier stellten 206 Brauereien rund 600 Millionen Liter Bier her.