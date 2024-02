Supermarkt-Angebot in Biberach Zoll konfisziert Honig mit Viagra-Wirkstoff

Biberach an der Riß · Süße Medizin? In einem Supermarkt in Biberach an der Riß haben Zollbeamte einen besonderen Honig sichergestellt: Er war versetzt mit Sildenafil - dem potenzfördernden Viagra-Wirkstoff.

20.02.2024 , 14:39 Uhr

Viereinhalb Kilogramm «Potenz-Honig» haben Zollbeamte in dem Supermarkt in Biberach sichergestellt. Foto: dpa/Hauptzollamt Ulm

In Deutschland darf dieser nicht frei verkauft werden, erklärte das Hauptzollamt Ulm am Dienstag in einer Mitteilung. Gegen den Inhaber des Supermarkts werde nun wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Rund viereinhalb Kilogramm des „Potenz-Honigs" in kleinen Gläsern wurden demnach sichergestellt. Ursprünglich waren die Beamten zur Kontrolle der richtigen Versteuerung von Tee und Kaffee in dem Supermarkt. Dabei fiel ihnen der Honig auf. „In Zollkreisen ist der Honig bekannt", erklärte ein Sprecher des Hauptzollamts Ulm. Es gebe zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel mit dem Wirkstoff. Der Honig stamme aus der Türkei, dort sei der freie Verkauf anders als in Deutschland erlaubt.

(felt/AFP)