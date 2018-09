BGH-Urteil: Patientin muss verpfuschte Zahnarzt-Behandlung nicht bezahlen

Karlsruhe Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechte von Patienten bei Pfusch durch den Zahnarzt. Sie müssen keine Leistungen bezahlen, die so schlecht erbracht wurden, dass auch der Nachbehandler nichts mehr retten kann.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag entschieden, dass Patienten bei Pfusch durch den Zahnarzt keine Leistungen bezahlen müssen, wenn diese so schlecht erbracht wurden, dass auch bei einer Nachbehandlung nichts mehr gerettet werden kann. Die obersten Zivilrichter in Karlsruhe entschieden im Fall einer Patientin aus Bremen. Der Frau hatte ein Zahnarzt acht Implantate gesetzt, ehe sie die Behandlung wegen Komplikationen abbrach. Für die Behandlung sollte sie ein Honorar von mehr als 34.000 Euro bezahlen.