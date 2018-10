BGH-Urteil: Gericht darf Trompetenspiel im Reihenhaus nicht zu stark einschränken

Karlsruhe Wenn jemand in einem Reihenhaus Trompete spielt, kann das den Nachbarn nerven. Aber der Bundesgerichtshof hat einem Musiker Recht gegeben und entschieden: Häusliches Musizieren muss von anderen grundsätzlich hingenommen werden.

Wenn Nachbarn über das Musizieren im Reihenhaus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Es müsse in gewissen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung möglich sein, urteilte der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag in einem Verfahren aus Augsburg um das Trompetenspiel eines Berufsmusikers. (Az. V ZR 143/17)