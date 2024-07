99-jährige Verurteilte Bundesgerichtshof prüft Urteil gegen frühere KZ-Sekretärin

Das möglicherweise letzte Strafverfahren zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde beschäftigt am Mittwoch (Beginn: 10.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig wird über die Revision gegen die Verurteilung einer früheren Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig verhandeln. Das Landgericht Itzehoe hatte die inzwischen 99-jährige Irmgard F. im Dezember 2022 wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.