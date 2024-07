99-jährige legte Revision Endgültiges Urteil gegen frühere KZ-Sekretärin fällt erst im August

Der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes wollte nach Angaben des BGH in Karlsruhe grundsätzliche Fragen zur Strafbarkeit wegen Beihilfe zum Mord klären. Laut Generalbundesanwalt wirft die Revision der Angeklagten grundsätzliche Fragen zur Strafbarkeit wegen Beihilfe zum Mord durch die Dienstverrichtung in einem Konzentrationslager auf, das nicht zugleich ein reines „Vernichtungslager“ gewesen ist. Eine Entscheidung soll am 6. oder am 20. August verkündet werden (5 StR 326/23).