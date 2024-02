„Zwickmühle“ Eigentümerversammlung wegen Corona schriftlich?

Es gehe um ein grundsätzliches Problem in der Pandemie, erklärte sie am Freitag in Karlsruhe: „Die Verwalter saßen in einer rechtlichen Zwickmühle.“ Nach dem Wohnungseigentumsgesetz hätten sie eine Versammlung abhalten lassen müssen, nach dem Infektionsschutzgesetz sei genau das nicht erlaubt gewesen. „Konnten Wohnungseigentümer business as usual einfordern, obwohl man sich nicht versammeln durfte?“ Eine Entscheidung will der BGH am 8. März verkünden. (Az. V ZR 80/23)