TV-Wettbewerb Bewerbungen für Eurovision Song Contest ab sofort möglich

Die Hoffnung auf einen besseren Platz des deutschen Acts beim Eurovision Song Contest (ESC) geht in die nächste Runde: Ab sofort können sich Musikerinnen und Musiker sowie maximal sechsköpfige Bands dafür bewerben, wie der für den ESC zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte. „Ob Pop, Rock, Schlager, Ballade, Elektro, Metal oder Dance: Ab sofort sucht der NDR Talente für den Eurovision Song Contest 2024“, hieß es dazu.