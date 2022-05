Zensus startet : Mehr als 30 Millionen Menschen werden in Deutschland ab Sonntag befragt

Mehr als 30 Millionen Menschen werden in Deutschland ab Sonntag befragt

Ab Sonntag werden Menschen in Deutschland zu diversen Themen befragt. Foto: dpa/Daniel Karmann

Wiesbaden Rund 30 Millionen Menschen werden ab Sonntag zu Beruf, Bildung, Wohnen und Co. befragt. Wer Auskunft geben muss, wird zufällig ausgewählt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Ab Sonntag werden im Zensus bundesweit mehr als 30 Millionen Menschen befragt. In der alle zehn Jahre stattfindenden statistischen Erhebung werden zufällig ausgewählten Menschen Fragen zu Themen wie Bildung oder Beruf gestellt. Ziel ist es, eine Datenbasis für Planungen des Bundes zu haben. Eigentlich für das Jahr 2021 angesetzt, wurde der Zensus wegen der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben. Fragen und Antworten:

Wie läuft die Bevölkerungszählung ab?

Neben der Zahl der Menschen in Deutschland ermittelt der Zensus, wie sie wohnen und arbeiten. Als Datensatz verwenden die Statistikämter zunächst Verwaltungsregister. Daher müssen nicht alle Menschen Auskunft geben. Rund 10,3 Millionen zufällig ausgewählte Menschen werden in Haushalten zum Beispiel zum Alter oder zur Staatsangehörigkeit befragt. Dazu muss ein rund zehnminütiges persönliches Interview geführt werden. Die Interviewer kündigen sich im Vorfeld schriftlich an.