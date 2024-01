Einwohnerzahlen Bevölkerung in Deutschland wächst auf 84,7 Millionen

Im Vergleich zu den Jahren 2015 (plus 1,14 Millionen) und 2022 (plus 1,46 Millionen) sei die Nettozuwanderung damit deutlich geringer. Im langfristigen Zusammenhang befinde sie sich jedoch auf hohem Niveau und sei nur vergleichbar mit den Jahren 1991 (plus 603.000) und 1992 (plus 782.000), erklärte das Statistische Bundesamt. Damals waren viele Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion sowie Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen.