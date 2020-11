Im Zweifel für den Angeklagten : Anwalt von erfundenem NSU-Opfer freigesprochen

Aachen Ein Anwalt hat ein Opfer des NSU vertreten, das es gar nicht gab. Das Landgericht Aachen hat ihn jetzt vom Betrugsvorwurf freigesprochen – es konnte keinen Vorsatz feststellen.

Das Gericht befand, entscheidend sei der Informationsstand des Angeklagten, als er 2013 Nebenklagevertreter in dem Münchner Prozess wurde. Damals wurde ihm das Mandat von einem anderen Anwalt angetragen. Ein Nebenkläger in dem Prozess hatte das angebliche Opfer mit Namen Meral Keskin vermittelt und dafür eine Provision verlangt.

Dieser inzwischen gestorbene Anwalt habe sich das Opfer ausgedacht und „alle Schilderungen selbst gelogen“, erklärte das Gericht am Montag nach knapp vier Monaten Prozessdauer. Die nicht existierende Meral Keskin war auch zu einem Treffen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen worden und hatte eine Entschädigung vom Bundesamt für Justiz über 5000 Euro erhalten. Diesen Betrag leitete ihr Anwalt an den Mann weiter, der das Opfer laut Gericht erfunden hatte. Diesem Mann habe er zu sehr vertraut, hatte der Angeklagte eingeräumt.

Als die Phantom-Nebenklägerin nicht auftauchte und Post nicht zugestellt werden konnte, kamen Zweifel auf. Der angeklagte Anwalt sei wohl bis zuletzt gutgläubig gewesen, stellte das Gericht fest. Er habe Nachlässigkeiten begangen, doch führe das nicht dazu, dass man strafrechtlich belangt werde. Kritik übte das Gericht nicht nur an seiner Arbeitsweise, sondern auch an anderen Institutionen. Denn in den Prozessakten tauchte der Name des angeblichen Opfers nicht auf. Auch anderen Widersprüchen sei nicht nachgegangen worden.