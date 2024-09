Bestattungstrend aus den USA Darf man sich die Asche Verstorbener unter die Haut tätowieren lassen?

Tattoos mit der Asche Verstorbener sind in Europa rechtlich nicht erlaubt, sagt Urban Slamal. Der Vorsitzende des Bundesverbands Tattoo in Düsseldorf erklärte am Freitag im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur, zwar sei es technisch theoretisch möglich, einer schwarzen Tattoofarbe, die im Wesentlichen aus Kohlenstoffen bestehe, auch Asche einer verstorbenen Person hinzuzufügen. Doch sei in Europa genau geregelt, was in einer Tätowierfarbe enthalten sein dürfe und was nicht: „Ich kann nicht einfach hingehen und etwas anderes in die Farbe reinschütten.“