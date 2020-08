„Es tut mir unendlich leid“ : Beschuldigter äußert sich nach tödlicher Gleisattacke in Frankfurt

Frankfurt Die Tat des Mannes aus Eritrea, der im vergangenen Jahr einen Jungen und dessen Mutter vor einen ICE gestoßen hatte, sorgte bundesweit für Entsetzen. Jetzt steht der Beschuldigte vor Gericht.

Im Prozess um die tödliche Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof hat sich der Beschuldigte zu der Tat geäußert. „Es tut mir unendlich leid, ganz besonders für die Familie“, hieß es in einer Erklärung, die der Anwalt des Mannes zum Prozessbeginn am Mittwoch abgab. Der Beschuldigte soll einen Jungen und seine Mutter Ende Juli vergangenen Jahres vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Der Achtjährige kam ums Leben, die Mutter konnte sich in letzter Minute retten. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. (Az.: 5/22 Ks 16/19)