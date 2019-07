Unesco-Beschluss : Deutschland hat zwei neue Welterbestätten

Frankfurt Die deutsch-tschechische Montanregion Erzgebirge/Krusnohori und das historische Augsburger Wassermanagement-System sind von der Unesco in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden.

Damit verzeichne Deutschland insgesamt 46 Welterbestätten, teilte das in Aserbaidschans Hauptstadt Baku tagende Welterbekomitee am Samstag mit. Der Beschluss zur Welterbe-Bewerbung des sogenannten Donaulimes wurde dagegen vertagt. Das Komitee tagt noch bis 10. Juli.

Zum Augsburger Wassermanagement-System hieß es, die Stadt zwischen den Flüssen Lech und Wertach habe sich über acht Jahrhunderte zu einem Innovationszentrum des Wasserbaus und der Wasserkraft entwickelt, was sich in zahlreichen Architektur- und Technikdenkmälern widerspiegele. Mit dem Eintrag in die Unesco-Liste würden jedoch nicht nur Wasserbau- und Brunnenkunst gewürdigt, „sondern auch der nachhaltige Umgang mit unserer wertvollsten Ressource seit über 100 Jahren“, würdigte Michelle Müntefering, Kultur-Staatsministerin im Auswärtigen Amt, in Berlin die Entscheidung.