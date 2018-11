Bertelsmann-Studie: Für zwei Drittel der Europäer war die Welt früher besser

Gütersloh Zwei Drittel der Europäer sehen die Vergangenheit positiver als die Gegenwart und neigen bei Themen wie Einwanderung und EU-Mitgliedschaft eher zur Skepsis. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Für die repräsentative Umfrage, die die Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte, wurden 10.885 EU-Bürger in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen befragt. Die Befragung stuft 67 Prozent der Europäer demnach als Nostalgiker ein, in Deutschland seien es 61 Prozent.