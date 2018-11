Bertelsmann-Studie Bertelsmann-Studie: Für zwei Drittel der Europäer war die Welt früher besser

Gütersloh Je nostalgischer jemand eingestellt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person politisch eher rechts eingestellt ist. Das ist eines der Ergebnisse einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung, für die 11.000 Menschen befragt wurden.

Zwei Drittel der Europäer blicken nostalgisch zurück in die Vergangenheit. In einer am Montag von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Umfrage vertraten 67 Prozent der Befragten die Auffassung, die Welt sei früher besser gewesen. In Deutschland meinen dies demnach 61 Prozent der Bürger. Wer nostalgisch eingestellt ist, sieht sich der Umfrage zufolge zudem häufiger politisch rechts.

Am stärksten ausgeprägt ist die Nostalgie der Befragung zufolge in Italien. Dort geben 77 Prozent der Bürger an, die Welt sei früher besser gewesen. Am geringsten ist der Anteil in Polen mit 59 Prozent.