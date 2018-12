Staatsschutz ermittelt nach Oberleitungsschaden: Polizei findet IS-Flagge an Berliner S-Bahn-Strecke

Polizei findet IS-Flagge an Berliner S-Bahn-Strecke

Eine Berliner S-Bahn am Bahnhof Karlshorst (Archivfoto). Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin In Berlin ermittelt der Staatsschutz, nachdem dort eine S-Bahn-Strecke beschädigt wurde. Am Dienstag gaben die Ermittler neue, möglicherweise brisante Details bekannt.

Demnach hat die Polizei an der Strecke eine Flagge der Extremisten-Organisation Islamischer Staat (IS) und Schriftstücke mit arabischen Zeichen gefunden. Offen sei, ob die Flagge und die Textstücke in Zusammenhang mit dem Oberleitungsschaden auf der Strecke stünden, teilte die Polizei mit.