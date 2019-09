Bei Inventur aufgefallen : Berliner Polizei vermisst Maschinenpistole samt Munition

Berlin Die Berliner Polizei vermisst seit mehreren Monaten eine Maschinenpistole aus SEK-Beständen. Trotz intensiver Suche ist die Waffe bislang nicht aufgetaucht, ein Strafermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Samstag entsprechende Informationen der Zeitungen „Bild“ und „B.Z.“. Am 1. November 2018 sei im Rahmen einer „anlassunabhängigen“ Bestandsprüfung aufgefallen, dass eine Maschinenpistole in einer Lagerstätte fehlte. „Mit der Maschinenpistole fehlten auch Munition und Zubehörteile“, sagte die Sprecherin.