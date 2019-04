Seit 14. März auf der Flucht : Berliner Polizei fasst gefährlichen Straftäter

Berlin Die Polizei in Berlin hat einen flüchtigen Straftäter wieder festnehmen können. Hendrik S. war am 14. März aus einem Krankenhaus des Maßregelvollzugs ausgebrochen.

Die Polizei in Berlin hatte öffentlich nach ihm gefahndet. Am Freitagmorgen meldete sie dann per Twitter den Fahnungserfolg. Sie habe den Straftäter Hendrik S. nach umfangreichen Ermittlungen in Berlin-Gatow festgenommen.