Einladung an Rettungskräfte nach Silvesterkrawallen Ein Helden-Menü als Wiedergutmachung

Berlin · An Silvester wurden Polizisten und Feuerwehrleute in Berlin mit Pyrotechnik angegriffen, vor allem in Neukölln. Gastronomen von der Sonnenallee luden Beamte daher Anfang der Woche zum Essen ein, um ihnen den Rücken zu stärken. Wie kam die Aktion an?

25.01.2023, 17:08 Uhr

Feuerwehrleute bestellen im Restaurant "City Chicken" auf der Sonnenallee in Neukölln. Foto: dpa/Christoph Soeder

Von Maarten Oversteegen